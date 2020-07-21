日前總統府傳出電梯會忽上忽下，半夜還會聽到有日本兵梯正步等靈異傳聞。不過，這其實不是鬧鬼，而是電梯檢驗出包，民進黨立委賴惠員的女兒還曾被困在電梯內20分鐘。

世新大學管理學院大樓一名維修工人，今年初時被發現卡在電梯艙與牆壁之間的夾縫，已無生命跡象。此事也牽扯出電梯檢驗涉嫌賄賂一案，其中台北市都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，訊後被聲請羈押禁見。

據《鏡週刊》報導，檢調單位收到檢舉信，指出電梯檢驗涉賄，基於良心不安，決定揭發背後不可告人的秘密。

先前總統府電梯傳出會忽上忽下，甚至有傳聞指出，半夜會聽到日本兵踢正步，讓搭乘電梯的人員冷汗直流，5月間賴惠員的女兒張庭軒，還曾受困在台北會館的電梯內，6年前民進黨立委趙天麟也曾困在中興大樓電梯，當時脫困後他坦言，不管是在電梯內或爬出來，都「毛毛的」。

報導指出，台北市電梯、汽車升降梯面臨危安問題，就連總統府的電梯維修數據也可能造假，目前檢調仍在追查是否有更大咖官員涉案。如今傳出電梯檢驗出包，恐與電梯出現異常有關，而靈異傳聞也不攻自破。

(中時新聞網)