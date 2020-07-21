台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員許睿珅與陳志瑜，日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱於五權西路二段附近有迷失老人需警方協助，員警獲報後立即至現場，見1名老翁神情困惑獨自1人坐於某社區大樓外，警員立即趨前關心。

警方指出，員警到場發現該名老翁年約80幾歲，老翁見到員警時神色茫然，頻頻說找不到回家的路，渠表示以為該大樓社區是他的住家，要進入時卻遭大樓警衛告知他走錯了，但他從家出門散步後就突然忘記回家的路，不知該怎麼辦。

警員了解後，先行安撫老翁緊張的情緒，因老翁年事已高無法表達清楚住處及年籍資料，員警立即使用警用電腦M-POLICE人臉辨識系統，查出老翁的基本資料，才知道81歲的范姓老翁，其實是走錯棟社區大樓。

警方隨後將該名老翁載返正確的住家大樓，大樓警衛看到警方送回范姓老翁，表示老翁常常迷路，所幸遇到警察熱心盡責讓他安全返家，家屬也非常感謝警察大力幫忙，表示會多注意長輩狀況。

大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾：「家屬應多關心高齡長者，必要時請老人家配戴記載身分資料的手環或項鍊，才能讓老人家安心享受更長遠的天倫之樂。」

(中時 )