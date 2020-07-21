日本六月核心消費者物價指數出現持平，中止連兩個月的下跌，然新冠疫情發展仍有可能延長經濟停滯和壓抑消費。

日本政府在周二公布了包括石油產品，但排除波動大的生鮮食品之核心消費者物價指數(core CPI)，在六月與去年同期呈現持平，核心CPI維持不變，與先前市場預期會出現連續第三個月下跌不同，市場預測的中位數為下跌0.1%。

通縮的風險仍然存在。日本在今年五月底解除了全國緊急事態宣言，但近日東京都疫情的趨於嚴峻，令民眾擔憂出現第二波疫情，進而削減經濟支出。

在排除能源和食品價格的核心中的核心CPI指數(core core CPI)在六月為成長0.4%，與五月相同。該指數被日本央行市為狹義的通膨指標。

日本央行在最新一季的本財年CPI指數預測為下跌0.5%，維持其在2023年前保持低於2%的目標。

日本第二季經濟成長率，眾所矚目可能將跌落20%，隨著經濟數據回穩，預計日本經濟將在疫情消退後，溫和緩和地復甦。

(時報資訊)