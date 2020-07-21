終端人工智慧(Edge AI)解決方案廠商耐能智慧(Kneron)舉辦開發者大會，宣布推出全球首個AI共享平台KNEO，使用者可以將自己開發的AI應用上傳到該平台與其他開發者共享，實踐AI普及的目標，打造人人都是AI工程師的生態圈。

Kneron創辦人暨執行長劉峻誠表示，Kneron從2015年成立以來始終秉持普及AI的信念，期望使AI民主化，並以構建終端AI網路為目標，此次推出KNEO平台，將以App Store的形式對全民開放，使用者可自行開發AI應用並上傳至該平台，或下載其他人的AI應用後再進行改良，做成個人喜歡的AI形式，而不會侷限在大廠的AI標準之下，真正實踐AI everywhere的願景。

劉峻誠進一步說，與一般AI晶片只做單一功能垂直的應用不同，Kneron的晶片設計架構是一組「樂高積木」，就是希望讓小朋友也能用「樂高」的概念學習AI，以KL520為例，本身是智慧裝置之外，還可以數片疊加，也可加裝在舊型晶片上增加算力，直接與其他設備互相溝通。

綜觀目前世界上的AI應用，大多採技術至上的原則建構，而不是以使用者為導向，加上物聯網裝置連上雲端後，反倒引發使用者隱私、安全性、資料外洩以及設備製造商可及性的問題。另一方面，由於AI技術多掌握在知名大廠中，消費者等於無償提供自身的行為給這些科技大廠分析。

為了避免這種情況再度發生，Kneron致力降低「終端物聯網產品」的技術門檻，讓物聯網裝置無需連上雲端，便可透過晶片自主學習，除了低資料外洩的可能性之外，KNEO 平台更結合邊緣運算與區塊鏈的技術，提供一個安全的網路，讓消費者可以建立個人化的子網路，保障自己的隱私權，更能讓消費者拿回自己的行為自主權。

耐能智慧(Kneron)於2015年創立於美國聖地牙哥，為終端人工智慧解決方案的領導廠商，提供軟硬體整合的解決方案，包括終端裝置專用的神經網路處理器以及各種影像辨識軟體。Kneron目前在聖地牙哥、台北、深圳、珠海已成立辦公室，並擁有全球客戶和合作夥伴。

Kneron於2017年11月完成A輪融資，投資者包含阿里巴巴創業者基金、中華開發資本國際、奇景光電、高通、中科創達、紅杉資本的子基金Cloudatlas以及創業邦。2018年5月與2020年1月，耐能分別完成由李嘉誠旗下的維港投資領投的A1輪與A2輪融資。截至目前為止，Kneron獲得的融資金額累計超過7300萬美元。

(時報資訊)