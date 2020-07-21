台中市長盧秀燕今天在臉書像市民報平安，並表示醫生的評估同意後，以最快的時間回到市政工作，持續為台中打拚！（盧金足攝）

台中市長盧秀燕進行髖關節，從上周三到今天21日，已經住院治療快一周，市民都關切她的手術情況，盧秀燕今天在她個人臉書向市民報平安，她表示，現在是手術後的療養期，傷口癒合情形比預期好，已經可以坐起，並在旁人扶持協助下下床。經醫生的評估同意後，以最快的時間回到市政工作，持續為台中打拚！

盧秀燕因髖關節長期疼痛，平常均以止痛藥或物理方式缓和，為一勞永逸根本治療；經醫生建議下，決定進行手術治療。

盧秀燕說這段時間，好多市民朋友的慰問，謝謝大家關心與祝福！因為醫院尚未開放探病，仍請多包涵。

她強調，會在醫生的評估同意後，以最快的時間回到市政工作，持續為台中打拚！

盧秀燕也幽默的在臉書後備注：剛開完刀氣色比較不好，有請小編幫我用美顏APP修圖，看起來更有精神一點

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(中時 )