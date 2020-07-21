緯創要把在大陸子公司緯新資通作價33億人民幣賣給立訊，郭董大感震驚。財信傳媒董事長謝金河表示，其實這消息已經醞釀很久，立訊蠶食台企也不是今天才發生，引發郭董的震驚，最大的因素是立訊快速崛起，已經威脅鴻海，他更大讚立訊董座王立春的知人善用、驍勇善戰，這是郭台銘要特別注意的地方。

謝金河在臉書發表「立訊的企圖心，郭董注意到了！」一文指出，在深圳掛牌的立訊，這兩年股價大幅上升，從去年初的12.81人民幣漲到61.12人民幣，市值最高達2512億人民幣，約1.06兆台幣，已直逼鴻海的1.2兆台幣。立訊的董事長兼總經理王來春由富士康插件工廠女工搖身蛻變為蘋果供應鏈的重要成員，而且還有取鴻海而代之之勢，難怪郭台銘要重視這個事。

謝金河指出，除了緯創把子公司賣給立訊，王來春與台灣電子業界往來更是密切，台灣的上市公司像宣德就是王來春的轉投資事業，美律與康控也都與立訊有密切關係。這些年王來春靠宣德董事長蔡鎭隆穿針引線打入蘋果供應鏈，立訊從連接器跨足到聲控元件及AirPods，去年營收達625億人民幣，淨利達49.27億人民幣，立訊高成長，也享有高達76倍的本益比。王來春深知資本市場的重要性，她身邊的幹部幾乎都是台幹，總數超過600人，她對台灣產業界的了解，恐怕無人出其右。

謝金河強調，郭台銘真正要注意的是王來春知人善用，而且驍勇善戰，她對自己公司的發展，整個產業發展趨勢了然於胸，簡直是廿年前打拚的郭董翻版，台灣電子業很多人恐怕不是她的對手，而郭董已退居二線，鴻海要特別小心！

(中時新聞網)