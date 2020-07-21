大陸近期暴雨不斷，繼長江出現第2號洪水後，大陸水利部黃河水利委員會昨晚宣布，黃河今年第2號洪水已經形成。經過判斷後，決定對黃河上游發出汛情藍色預警，昨晚9時起啟動黃河上游水旱災害防禦四級應急響應。

據《東網》報導，黃河蘭州段以上的來水持續增加，蘭州水文站在20日當晚8時42分，流量達到每秒3000立方米。水利部黃河水利委員會因此宣布，黃河今年第2號洪水已經形成。預報指出，未來黃河上游水勢將繼續上漲，龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。

針對黃河第2號洪水的形式，黃河水利委員會相關負責人指出，已向流域相關省區的水利廳、西部及北部戰區、黃河上中游水調辦發出緊急通知，要求對當前防汛工作進行全面部署，並加強河勢、工情觀測，加強堤防巡查和工程防守，及時報告重要汛情和動態。此外，水文部門也將持續關注天氣形勢和雨水情變化。

(中時新聞網)