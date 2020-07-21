高雄一名林姓男大學生為練舞場地問題和8旬老翁起衝突，竟憤而潑灑「化骨水」報復，導致傅姓老翁當場死亡。二審經高分院審理，自無期徒刑改判15年有期徒刑。而昨(20日)開延押訊問庭時，裁定自8月1日起延押2個月；林男更於庭訊時要求交保，悲傷自爆在看守所遭「舍友」性侵。

據《三立新聞網》報導指出，林男於庭訊時要求交保，並控訴在看守所內被「舍友」性侵。高雄第二監獄經了解後分別約談雙方，舍友聲稱只是開玩笑，但事發時的監視器畫面已遭覆蓋，林男也未提出告訴，獄方表示將於7月調整舍房。

回顧案件歷史，在2018年7月7日上午，就讀高雄某私立醫學大學的林男，在高雄文化中心一處涼亭想練舞，與練太極拳的傅翁起爭執，林男因推倒傅翁受傷，遭警依違反社維法裁罰3000元。林男事後認為警方執法不公，心生不滿且氣憤難耐，竟到化工行購買俗稱「化骨水」的氫氟酸，再到文化中心朝正在練拳的傅翁潑灑，造成傅翁傷重不治。

一審認定林男手段凶殘，不宜輕縱，依殺人罪判處無期徒刑，當時傅翁2名兒子還驚訝表示「怎麼沒有判死刑」。但事後林男及其父母依民事判決，賠償傅翁家屬235萬元。

二審法官認為，林男高中時曾因性向問題被同學霸凌，導致價值觀偏差、扭曲，人格敏感、易持續性憂鬱症、邊緣性人格障礙，犯案當下辨識能力雖未降低，卻是情緒累加與不甘願的刺激轉為暴怒，難認罪大惡極。此外，林男及其父母已依民事判決賠償傅翁2子235萬元，考量上述原因，認為無剝奪生命及與社會永久隔離的必要，改判刑15年。

(中時新聞網)