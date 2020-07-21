游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

【現場直播】國民黨召開「外交部心虛不敢證實電文真偽！？蔡英文踹共！」記者會｜2020.07.21

對於國民黨昨日惡意指控總統府秘書長蘇嘉全於2017年私下赴印尼、私下會晤高層圖個人私利，總統府秘書長蘇嘉全和綠委蘇震清都表示是不實指控，今早已提告。對此，國民黨台北市議員游淑慧只問蘇嘉全和蘇震清，為什麼「立委＋人力仲介業者」要一起私下出訪，拚的是誰的新南向？游淑惠更指出人力仲介市場背後的龐大利潤，難怪外交部會如此憂慮。

國民黨昨公布據稱是駐印尼代表處於2017年底發回外交部的電報密件，指當時立法院長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄及國營企業，由人力仲介業者高壽濤安排訪印尼，痛陳我國營事業似遭「若干中間人」操控，企圖排除政府部會及駐外館處，以遂其個別私利；電文並指時任經濟部次長王美花也知情。

對此，蘇嘉全和蘇震清反駁「2017年未出訪印尼」，更揚言今早要提告國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧。而業者高壽濤也喊冤，稱印尼會晤國營企業參訪行程，過程中外交、經濟部人員在場，自己僅協助政府而已。

但游淑慧沒有因此而退縮，今在臉書發文反擊，要問蘇震清和蘇嘉全一個問題，請問是人力仲介公司需要黨政高層和國營企業的影響力和資源？還是堂堂的國會外交，因外館無能，只能靠人力仲介公司安排參訪？一個立委說自己在國會外交，一個業者說自己在幫助政府。游淑慧更譏諷，「真的太感人了」。

游淑慧更表示，「立委＋人力仲介業者」一起私下出訪，「拚的是誰的新南向」？把外館和經濟部當塑膠？內行人別說這種外行話！零容忍或零規範？立委委員也是公職人員，公職人員由業者安排、和業者私遊，是那門子的為國家做事？

游淑慧指出，台糖、中油、台鹽，跟印尼的合作與往來，已經十幾年了，為什麼這次需要你人力仲介公司來安排考察？國會議長和執政黨立委，讓業者安排出訪行程，就是變相背書業者在印尼的代表性。難怪外館電報憂慮寫。恐讓印國以為我國政出多門。

游淑慧更說出人力仲介市場的背後利潤。游稱，民進黨執政後，台灣的外勞移工人口增加了約94000人，其中印尼移工佔31000人，一國即佔30％，人力仲介市場相當龐大。移工來台後，每個月還要付給仲介公司費用，光是目前71萬多的移工，每個月業者就能淨收10億服務費。

(中時新聞網)