利多消息提振，周一美國原油期貨反彈0.5%；近期牛津大學(University of Oxford)與藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)共同研發之新冠肺炎疫苗，臨床試驗結果傳出正面消息，1,077名健康成年人接種該款疫苗的試驗顯示，受試者出現了兩種抵禦新冠肺炎病毒的免疫反應，緩和了市場因疫情激增的不安情緒。

此外，歐盟高峰會計畫編列 7500 億歐元的「復甦基金」預算，雖協商過程出現嚴重分歧，但歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）提議把紓困方案中的補助額，從原本提案的5000億歐元降至3900億歐元，也為取得共識的結果嶄露一絲曙光，其中美國原油漲幅0.5%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.22美元，報每桶40.81美元；8月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.14美元，報每桶43.28美元。(商品行情網)

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