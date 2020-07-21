一連串新冠肺炎候選疫苖臨床試驗的好消息，以及歐盟成員國領袖接近就新冠紓困復甦計畫達成協議帶來提振，周一歐洲股市盤中由跌轉升。

周一收盤，泛歐Stoxx 600指數上漲0.75%，為375.51點，歐元兌美元站上逾4個月新高。醫療保健股指數上漲1.2%，漲幅最大。旅遊休閒股下挫0.9%，表現最疲弱。

歐元兌美元漲0.12%，報1.1441美元，盤中一度站上1.14675美元，創下逾4個月新高。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作開發的新冠肺炎疫苗，以及牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的候選疫苗，都在早期臨床試驗中傳出令人振奮的好消息。

德國總理梅克爾表示，在7,500億歐元（8,580億美元）新冠復甦基金與規模約1.1兆歐元的2021～2027年共同預算案方面，歐盟各成員國領導人已經具備達成協議的基礎。為了解決在關鍵議題上的分歧，歐盟高峰會已延長至第4天。

回應中國實施《港區國安法》，英國宣布將暫停與香港簽定的引渡條例，在中英兩國緊張關係升高下，英國股市表現相對疲弱，富時100指數跌0.46%，為6261點。

德國DAX指數漲0.99%，為13046點。法國CAC 40指數漲0.47%，為5093點。義大利富時MIB指數漲0.99%，為20621點。西班牙IBEX 35指數漲升0.51%，為7478點。

(時報資訊)