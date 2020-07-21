三星於日前神祕地公布八月五日即將舉行線上的新品發表會。三星行動通訊部門主管羅泰文(Roh Tae-moon音譯)在周一於官網上說明和暗示了線上發表會的新品內容。

八月五日發表會預計將推出旗艦智慧型手機Galaxy Note 20、折疊式智慧型手機Galaxy Z Flip以及Galaxy Z Flip的5G版本、Galaxy Buds Live無線藍芽耳機、智慧手表Galaxy Watch 3。

羅泰文指出，這些裝置將提供我們新視野，成為新行動體驗的創新者，無論我們到何處，都可無縫地體驗。羅指出了三星在下一個常態(Next Normal)新時代下的三種策略：有意義的創新、開放性合作、靈活地營運。在下一個常態時期，三星將讓行動技術更個人化、智慧化、有用和安全。

羅亦指出，三星已經擴大全球合作夥伴，包括股哥、微軟、網飛(Netflix)、Spotify等。

(時報資訊)