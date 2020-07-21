振興三倍券15日開放領取後，雖功能與現金相同，但部分民眾仍希望可換回現金，網友分享，朋友開店遇客人想用這神招換錢，被拒絕後轉頭就走，老闆大嘆真的好難，引發熱議，網友全戰翻，太故意了吧！但換個角度來想，好像真的應該找錢。

網友昨天在PTT上發文表示，剛剛接到朋友電話，打烊前來了位客人，買了500元的產品，詢問是否收取振興券，朋友想說要打烊了，就給客人方便，沒想到那位客人竟拿出2張200元的振興券，與500元的現金說，要找400元現金。

原PO指出，朋友當即「黑人問號」並表示，你不是有500元嗎？那這樣不就剛好，但客人卻說，不是說有收振興券，那應該要再找400元呀？後來朋友拒絕了客人的要求，這位客人不爽地轉頭就走。

原PO表示，朋友對於是否該找400元給客人，納悶不已。而朋友也忍不住大嘆，「不收也被念、不找零也被臭臉。」遇到這種，還要接受別人的負面情緒，到底怎麼做才對，真的遇到振興券難題了。

貼文一出，引來網友討論，「400振興券+500現金，要買500塊的東西，那就是想要換現金呀」、「如果是我，我也會覺得這客人很故意」、「他的500是假鈔吧，不然幹嘛這樣？」、「雖然很故意，但這個應該要找400元」。

但有網友指出，換個方式來想，如果客人今天拿著400元的振興券和100元的現金，你收不收？其實客人應該只是想要用掉400元的振興券而已，然後不足的部分補現金，因此當然要找他錢。更有人怒喊，「傻眼，到底數學邏輯是哪個老師教的」。

(中時新聞網)