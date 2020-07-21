台中市警察局第四分局南屯派出所警員郭欣衡、黃聰賢日前執行巡邏勤務，接獲報案稱於74線中彰快速道路上有小動物在上面徘徊，為防止交通意外發生，警方火速趕往，在74線約5.1K處發現有犬隻蜷曲在車道上瑟瑟發抖。

警方指出，黃員見狀立刻將巡邏車停置安全距離，並開啟警示燈在旁警戒，疏導車輛並免碰撞，郭員則是小心翼翼靠近犬隻，將犬隻迅速抱上巡邏車並帶回派出所照護，確保用路人一個安全的駕車環境。

警方表示，員警日前清晨接獲民眾報案後立即趕往現場，見一隻皮膚病相當嚴重的犬隻坐在路肩發抖，因牠脖子上掛有項圈，不確定是否有人飼養，員警擔心若不趕緊安置，犬隻受到驚嚇後可能會在車道上跑竄，造成用路人的安全疑慮。

員警將犬隻抱上巡邏車，返所後給予飲水、飼料，並連絡動保處人員前來處理，協助進行晶片掃描查看是否有飼主，處理員警表示能安全救護狗狗也算是好事一樁，希望狗狗日後能得到妥善的照料。

南屯派出所長周景彬表示，任何動物皆是環境中的一份子，亦是一條寶貴的生命，同仁們救援受困快速道路的動物，避免可能發生的危險，使用路人行使路權時可以更安心，值得嘉許。

警方呼籲民眾道路狀況變化莫測，在行車時若發現有小動物或是其他物品在道路上，千萬不要急打方向燈或緊急剎車，如此可能導致車輛失控造成嚴重後果，可採「點煞」讓後車知道前方有狀況，並更小心駕駛，才能有效避免意外發生。

黃員見狀立刻將巡邏車停置安全距離，並開啟警示燈在旁警戒，疏導車輛並免碰撞，郭員則是小心翼翼靠近犬隻，將犬隻迅速抱上巡邏車並帶回派出所照護，確保用路人一個安全的駕車環境。

(中時 )