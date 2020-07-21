台灣已進入後疫情時代，累積已久的各項活動紛紛出籠，運動產業年度大事「2020台灣運動產業博覽會」，7/17在松山文創園區熱鬧開幕。支持台灣體育發展的台灣運彩，不但參與年度盛事，還提供最搶手的switch共6台抽獎，也安排共15位運動明星和民眾近距離互動！

今年的運動產業博覽會是史上最大規模，共有6個場館，每個場館都有不同特色，超過100家以上的業者參展，展場外是文創大街，開放廠商直接對民眾販售商品。至於教育部體育署也將發放400萬份面額500元的「動滋券」，也成為博覽會中的熱門話題，因為不但可用在觀賞賽事、運動場館及購買運動用品外，也能買運動彩券。

動滋網現在已開放民眾上網申請，實施身分證或居留證末碼單、雙號分流，登記至7/26止，並會在7/28下午3點於運博會公開抽籤結果，抽中者則於8/1開始使用至12/31止，到時候獲得「動滋券」的民眾也可在博覽會上使用。

一直致力於發展國內體育的台灣運彩，當然也沒有缺席運博會，台灣運彩總經理林博泰表示，這次有特別祭出一些好禮邀請大家共襄盛舉，第一個就是推出6台switch提供民眾抽獎，第二個就是會邀請國內15位運動大明星，每周末下午2點在運彩攤位與民眾互動玩遊戲，15位運動大明星包含中華男籃國家隊裕隆當家球星簡浩及呂政儒，名揚海內外木蘭女足球星包欣玄、王湘惠、林雅涵，以及SBL冠軍台啤籃球新星簡祐哲、黃泓瀚、黃聰翰等等，把握與最愛的運動明星近距離接觸就趁現在！

(中時新聞網)