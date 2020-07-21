少驛曾參加《青春有你》，在大陸擁有不少人氣。

2018年以第一名之姿入選由大陸萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰所創的大型娛樂公司香蕉娛樂徵選，隨後參加微博節目《香蕉衝呀》，被王思聰第一位欽點入選的練習生少驛，近日將發行個人的第三首單曲，他自己發想並參與作曲，以時下最夯的流行用語「是在哈囉？」，唱出微無奈的每日生活，韓系嘻哈曲風也是華語樂壇少見的新血。

曾在《香蕉衝呀》與《青春有你（偶像練習生2）》比賽的少驛，在大陸擁有不少人氣，2020年他回到台北從原本的名字李皇逸，改藝名為少驛。今年2月初起開始推出個人首張單曲，由饒舌製作人「Zion P（MC耀宗）」跨刀打造的〈深淵〉，受到各方好評，更獲得音樂串流平台官方歌單推薦。後續他也分別發表了單曲〈I Found You〉，及演唱闇黑獵奇情歌之作〈讓我來殺掉了愛〉其中的副歌。

少驛外型帥氣。

近日要推出的第三首單曲〈哈囉DAY〉，由少驛發想並參與作曲，透過輕快好聽的韓系嘻哈流行曲風，用調皮但反諷的口吻唱出對每天生活的沉重，又必須努力面對的「微」無奈感。

(中時新聞網)