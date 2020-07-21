雪佛龍（Chevron）20日（周一）表示，將以50億美元的股票收購石油與天然氣業者Noble Energy。此為新冠病毒危機導致全球燃料需求崩落、油價跌至低點以來的首件能源業大型交易。

油價暴跌也使得許多能源公司股價下挫，對於一些足以因應景氣低谷和擁有收購資源的企業來說，前者市值縮水即是具吸引力的標的。雪佛龍第一季結束時擁有現金85億美元。

雪佛龍開出的交易條件約合Noble每股價值10.38美元，比上周五收盤價溢價7.5％。加入Noble債務，此交易價值約達130億美元。

(工商 )