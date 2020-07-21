鑄件大廠永冠-KY近1個月股價上漲超過三成、近3個月漲幅更逾六成，公佈自結6月本期淨利1.13億元，EPS回升至1.07元，彌補第一季每股虧損1.06元，第二季及上半年可轉虧為盈。

永冠今(21)日成交爆大量，股價大漲4.50元而以84.5元開出，最高曾達85.5元，隨後賣壓湧現而拉回，目前仍呈上漲走勢。

永冠公佈自結6月合併營收7.22億元，年增13％；稅前淨利1.25億元，年成長92％；本期淨利1.13億元，年成長93％；EPS回升至1.07元，年增幅達93％。

永冠指出，疫情促使世界各國為了刺激經濟復甦，強化風力發電等基礎建設，造就全球風電產業景氣熱度不減，抵銷大部分注塑機及產業機械需求下滑，6月出貨噸數15,652噸，月增2.51％，年成長20.50％；合併營收7.22億元，月增2.94％，年增幅13.02％。第二季出貨噸數46,328噸，季增幅91.27％、年成長13.97％；第二季合併營收21.35億元，季增幅88.96％、年增9.49％。上半年累計出貨噸數70,550噸，年減3.71％。上半年累積合併營收32.66億元，年減6.77％。永冠指出，7月風電客戶訂單持續保持較高水位，加上注塑機及產業機械客戶需求平穩，有機會挑戰1.6萬噸，優於6月。

永冠配合政府離岸風機國產化政策，將斥資52.2億元，在台中港區建新廠，預計8月中旬舉行動土儀式。為籌措建廠所需的資金，預計8月中下旬，以競標方式，辦理15億元可轉換公司債。

(工商 )