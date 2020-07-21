NBA聯盟和球員工會發表聯合聲明，自從7月14日以來，奧蘭多迪士尼復賽園區共有346名球員接受新冠肺炎檢測，最終結果是沒有任何一位球員出現陽性反應，也就是所有接受檢查的球員都是健康無虞。

NBA復賽預定台灣時間7月31日開打，目前，聯盟每天都會針對復賽區內的球員、教練和工作人員進行檢測。

依照NBA復賽的防疫規定，若有球員在復賽區內感染新冠，他將要接受嚴格隔離，直到符合NBA和球員工會制定的規定後才能解除隔離。

(中時 )