NBA》聯盟宣布復賽區346位球員檢測皆為陰性 10:022020/07/21 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA宣布在復賽區的346位球員經過檢測新冠肺炎之後全部都是陰性反應，也就是所有球員都健康無虞。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA聯盟和球員工會發表聯合聲明，自從7月14日以來，奧蘭多迪士尼復賽園區共有346名球員接受新冠肺炎檢測，最終結果是沒有任何一位球員出現陽性反應，也就是所有接受檢查的球員都是健康無虞。 NBA復賽預定台灣時間7月31日開打，目前，聯盟每天都會針對復賽區內的球員、教練和工作人員進行檢測。 依照NBA復賽的防疫規定，若有球員在復賽區內感染新冠，他將要接受嚴格隔離，直到符合NBA和球員工會制定的規定後才能解除隔離。 (中時 ) #NBA #復賽 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》鵜鶘告急！爆鞋哥突然離開奧蘭多 00:332020/07/17 體育 MOST科技部國際產學聯盟－國際產學聯盟 生技展放光采 04:102020/07/17 產業．科技 公鹿頭大了 主控布雷索中鏢 04:102020/07/18 運動天地 NBA》哈登戴藍口罩挺警察？美國球迷戰翻 07:472020/07/18 體育 NBA》詹皇變乖了 隊友讚不再是「教練殺手」 10:132020/07/18 體育 NBA》尷尬！巫師不夠人練球 教頭親自下場 12:212020/07/18 體育 NBA》避免傷痛？首場熱身賽每節打10分鐘 09:022020/07/19 體育 NBA》搞怪？巴特勒球衣不印姓氏遭否決 09:102020/07/20 體育 NBA復賽在即 板凳怪物搶先登場 12:072020/07/20 體育 威力彩頭獎連46摃 周四上看25億元 22:122020/07/20 財經 體育熱門新聞 動滋券網站不卡了 近70萬人登記 - 體育 《時來運轉》輪椅國標冠軍經營運彩 台灣之光回饋社會 - 體育 動滋券今登記 體育署：運動場館和買運彩皆可用 - 體育 中職》評點悍將上半季缺失 郭建霖指出3點加強 - 運動 中職》各隊自有盤算 味全龍表現突出 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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