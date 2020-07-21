民進黨籍苗栗縣議員羅貴星涉嫌扮司法黃牛，向三義鄉居民聲稱可以150萬元協助擺平違法土地廢棄物，雙方經討價還價降為50萬元。苗栗地檢署根據民眾錄下的自保錄音，認為證據充分，20日依詐欺取財未遂罪嫌將他起訴。羅貴星對此表示遺憾，認為助人之心被惡意曲解，盼司法還他清白。

羅貴星連任兩屆議員，被視為民進黨在苗栗的「明日之星」，去年更獲民進黨中央徵召參選海線立委，雖戰敗但為綠營創下佳績，上周還陪同副總統賴清德參訪。

檢方查出，今年5月間，三義鄉廖姓男子因土地堆置廢棄物，擔心涉犯廢棄物清理法，羅貴星獲悉後，聲稱自己檢調關係良好，若以150萬元即可擺平，後經討價還價為50萬元，才能幫忙處理。

調查局獲報後報請苗栗地檢署指揮，本月8日持搜索票到羅貴星住處、服務處搜索，訊後20萬元交保。

檢方指出，廖姓民眾存有疑慮未支付金額，為求自保將兩人對話錄音保存，對話中，羅透露已把自己的人頭提下來玩，也向廖男說明可保證承辦調查官升任組長等話語。

檢方比對關係人證詞後，羅貴星也坦承確實有此對話，卻無法提出合理說明，不到1個月就將羅依詐欺取財未遂罪嫌起訴。

羅貴星得知遭起訴後表示，自己做事一向謹守分際、清白自持，且始終抱持著幫助別人就要盡力而為，相信公道自在人心，並將積極配合司法調查。

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(中時新聞網)