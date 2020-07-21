SEMICON West國際半導體展今年首度以線上大會方式，自20日起連4天舉行，半導體測試設備廠愛德萬測試（Advantest）此次以金級贊助商身份，展示針對先進應用的最新端到端IC測試解決方案，並發表技術論文。

愛德萬測試此次在SEMICON West虛擬攤位，展示針對5G、人工智慧（AI）及系統級測試等先進應用推出的各項端到端解決方案，包括最新發表、針對作業頻率達8GHz的5G-NR收發器及其他連線IC的V93000 Wave Scale RF8卡。

此外，愛德萬測試此次亦展示全新入口網站「myAdvantest」，讓客戶24小時全年無休都能使用數位產品與網路服務，包括創新的平台及服務（PaaS）解決方案「測試工程雲」（TE-Cloud）。

其他展出的商品，包括針對AI與高效能運算（HPC）應用的全方位測試單元解決方案，為提升整體生產力與測試品質而研發的多項軟體工具與服務，以及整合性系統級測試（SLT）解決方案，包括愛德萬測試解決方案（ATS）和MPT3000系列測試平台。

另外，愛德萬測試自21日起將連3天參與首場線上測試願景論壇（Test Vision Symposium）。美國資深業務發展經理Adrian Kwan和顧問經理Zhi-Jun Xue，將分別以「5G NR半導體測試挑戰」與「測試單元管理實現SMART智慧生產」為題發表演說。

愛德萬測試亦將參與SMART智慧行動力展館。南韓愛德萬測試策略規劃團隊資深總監Masashi Nagai將分享「追求完美：為次世代車用IC尋找究極測試解決方案」，演說內容亦開放隨選播放。

此外，愛德萬測試亦贊助由SEMI基金會主持的「SMART智慧人力展館」，以及為促進大學生專業發展而發起的「高科技U計畫」，在現今全球局勢充滿不確定性的當下，協助啟發學生職涯發展。

愛德萬測試全球行銷傳播副總Judy Davies表示，在業界商展與會議遭受新冠肺炎疫情衝擊之際，公司仍堅持持續提升電子供應鏈價值，此次參展除展現對社群的堅定支持，也透過展示最新測試解決方案，維持與客戶及策略夥伴的交流，是個很好的機會。

(時報資訊)