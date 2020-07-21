星展銀行（台灣）今天表示，星展在台灣財富管理業務已經成為集團繼新加坡、香港後，第三大財富管理市場。星展銀行在去年7月進一步增資新台幣22億5千萬元，增資後資本額達322億5千億元，資本結構更為穩健，新增資金持續投資數位創新，為未來在台拓展業務布局。

星展銀於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務介於一般財富管理與私人銀行之間的高資產客戶，營運表現亮眼。2020年7月，適逢「星展豐盛私人客戶」屆滿兩周年，星展銀行（台灣）表示，將持續朝接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」方向努力，深耕台灣市場。

星展豐盛私人客戶服務頂級財富管理客層，並於台北市信義區中心打造首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行。在服務理念明確、硬體設備到位、產品與服務完整的驅動下，「星展豐盛私人客戶」甫推出就有優異表現，並於業務成立一年後保持雙位數成長；而台灣財富管理業務也成為集團繼新加坡、香港後第三大財富管理市場。

星展銀自1983年進入台灣市場以來，持續透過投資台灣擴大在台業務與客戶規模。2008年收購寶華銀行的良好資產，將業務擴展至財富管理及中小型企業業務後，2017年12月承接澳盛銀行台灣個人金融及財富管理業務，在此基礎上，過去2年消費金融總客戶數持續成長逾6%。截至2020年6月底為止，星展銀行（台灣） 網銀與行動銀行使用總人數較2017年底成長3倍，且有高達69%的轉帳交易和59%的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行承做。另一方面，隨著數位化交易比例的上升，2020年上半年分行櫃檯每月平均臨櫃服務的交易筆數，則較前一年同期年減少18%，足見數位化已是無可抵擋的趨勢。

(時報資訊)