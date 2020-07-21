胡睿兒入監。(陳志賢攝)

藝人「蛇姬」林采緹前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控前年在林采緹懷孕臨盆前到夜店撿屍性侵，最高法院駁回胡上訴，將他判刑2年確定，胡睿兒須入獄執行。台北地檢署通知胡今早報到入監。胡帶4本書要到獄中看，並對前妻林采緹說：「祝她生日快樂」，也對前搭檔楊琳感到抱歉。

媒體問胡，明天是林的生日，有無跟她道別？胡只說，「祝她生日快樂」，並說，昨晚睡不好，但心情很平靜，對於要入監一事，覺得對小孩很抱歉，因為他本來應該在外工作照顧小孩。

胡說，他很擔心家人，「采緹已經是大人了，她有自己的事情要做，我比較不擔心她」，最擔心的還是小孩。

他說，藝術家朋友有送他4本心靈成長的書，平常他也沒什麼在看書，他音樂創作不會斷，在監的2年會運動把身體養好。等出獄後會再跟朋友小聚，再看下一步怎麼做，他也對前搭檔楊琳感到抱歉。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，和林采緹育有1子，但2人今年簽字離婚；2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞。

不久，胡男與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她拉往後方電梯間性侵得逞。

胡原本否認犯行，法院審理時才改口承認性侵，並賠償被害人40萬 元和解，但被害人不願給胡男緩刑機會。

歷審都認為，胡男雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一 度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年，胡不服提上訴，最高法院6月10日駁回胡上訴，全案定讞。

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(中時 )