許多人減肥，以為越激烈的方式越有效，不過就算短時間瘦下來了，常常出現皮膚鬆弛、乾枯的情況，甚至很容易復胖。專家表示，近來風行的「水煮蛋瘦身法」十分簡單，只要將三餐中的其中一餐用水煮蛋替代，同時減少肉類及飯量，並搭配適度運動，有人10天就自然瘦下2公斤，連日本前職棒選手門田博光都用這個方式，短短8天就瘦了8公斤。

由於雞蛋富含優良的蛋白質、礦物質及維生素等各種對人體必備的營養，最重要的是，還有燃燒脂肪不可或缺的胺基酸。《早安健康》報導，日本管理營養士北川北雪表示，雞蛋能補足減肥時特別容易缺乏的蛋白質、消除疲勞，增加運動瘦身時的肌肉量，而且還是不易使血糖上升的低GI飲食，因此是瘦身的好夥伴。

雞蛋一顆約90大卡，即使一餐吃兩顆，熱量也比一碗飯要低，日本健康專欄作家小原緋紗子建議，將早餐換成水煮蛋，午餐與晚餐正常吃，不過記得要將蛋煮熟，因為水煮蛋變成固體後，在胃中消化的時間會變長，能幫助抑制食慾，產生飽足感。

日本美容瘦身網站有使用者表示，以往早餐都是吃麵包，光是用水煮蛋替換早餐，不但飽足感沒有減少，整體攝取的熱量變低，因此在十天內成功瘦下兩公斤，而且不容易復胖。

(中時新聞網)