藍綠立委日前為了審查監察院長被提名人陳菊人事案，在議場內發生嚴重推擠，國民黨立委陳玉珍在過程中表現極高戰力，引發不少討論。熱血公民教師黃益中日前PO出與陳玉珍合照，大讚「一個女戰神的誕生」，不過文章內措辭引發網友不滿，讓他緊急道歉。

黃益中18日在臉書PO出與陳玉珍合照，指出陳玉珍說林昶佐Freddy不是她的菜，人家是台大中文系畢業，她說她喜歡有文學氣質，能吟詩作對的男生，至於外表她不是很在意。接著說，「桌上這些裝備（安全帽、手套、護具等）根本是小case，玉珍說她十幾歲時就會57步槍歸零射擊、手榴彈投擲、毒氣室、武裝行軍，果然是戰地女兒」。

對此，網友不滿表示「什麼戰神，這是性騷擾了也，請分清是非！」「所以只要不是自己的菜。都可以摸。愛怎摸就怎麼摸」「看看閃靈的歌詞再來嘴學歷好嗎？」黃益中急忙解釋「當然不是」「她沒嘴學歷啦！」

事後黃益中也特別PO文道歉表示，因PO出與陳玉珍合照及誇獎她是女戰神，引起許多朋友憤怒，認為是在稱讚她在國會的行為，甚至被歸納為韓粉、柯粉、統派。

黃益中說，當然不認同她伸手騷擾林昶佐，這已違反《性騷擾防治法》規定，只要當事人主觀上不舒服，依法就有提告權利，純粹是好奇她在戰地金門的軍旅人生經驗，承認用詞太輕浮，不應連帶讓人誤解鼓勵她在國會的行爲。

黃益中也提到，PO照片的動機單純是想說政治有時可以輕鬆些，但忽略了有些價值有其嚴肅性，不應該用這樣的態度，讓各位誤以爲在稱讚這類暴力行爲，「對不起，各位對我的批評我收到了，我會嚴肅面對，這次犯的錯誤，我會謹記在心時時檢討。」

(中時新聞網)