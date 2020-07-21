CBRE世邦魏理仕今（21）日公布《2020年第二季台北辦公室市場報告》指出，由於房東族惜售、市場上可投資標的短缺，使得2020年第二季台北辦公室買賣總成交金額，只有8.9億元，比去年同期大幅萎縮達94％。

這項報告指出，受到台北市租賃市場表現穩健激勵下，投資人持續展現對辦公室產品的濃厚興趣，部份投資人已開始評估位於台北以外都市的辦公室物件。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示：「儘管台灣經濟情勢相對穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，加以市場上核心資產待售物件少，導致今年上半年全台商用不動產投資市場交易總額，較去年同期大減近五成。另一方面，由於台灣利率水準處於低點，且銀行借貸態度正面，預期自用型買方置產需求將維持穩定。季內台北辦公室成交價格維持平穩，平均商辦收益率達2.63%。」

觀察投資人動態，第二季見到跨足不動產投資的宜進實業，以5.38億，出售「太平洋商業大樓」14樓，與二年半前取得之價格相比，其資產價值於期間內溫和上升8個百分點。

另一件辦公室成交案為台灣港務公司斥資3.5億元，買下位於南京松江區內的「貝斯美語大樓」共二個樓層。

此外， 近年來陸續見到數家本土企業，選擇在台北市非核心商圈內購置辦公室或廠辦大樓，例如萬海航運公告基於台北總部未來發展需求，以22.28億元購入內湖科技園區內興建中的長虹新世代科技大樓A棟，全棟地上總樓地板面積約3,820坪。

(工商 )