人幣中間價漲66基點 10:292020/07/21 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.9862，較上日6.9928，漲66個基點或0.09％。 此外，人民銀行公開市場將進行人民幣（下同）100億元逆回購操作，期限7天。今日有300億元逆回購到期，單日淨回籠200億元。 (工商 ) #基點 #人幣 #中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 勞保告急，退休金恐縮水 台壽總座提三解方 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果對紅色供應鏈扶好扶滿？ AirPods訂單轉移 台廠吃不到 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。