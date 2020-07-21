人民幣兌美元中間價21日報6.9862，較上日6.9928，漲66個基點或0.09％。

此外，人民銀行公開市場將進行人民幣（下同）100億元逆回購操作，期限7天。今日有300億元逆回購到期，單日淨回籠200億元。

(工商 )

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