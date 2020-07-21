恒指開盤漲1.47％ 科技股開高 10:282020/07/21 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒指21日開盤漲369點或1.47％，報25,427點；國企指數開盤漲155點或1.51％，報10,451點。 恒生指數公司下周一推出恒生科技指數，重磅科技股顯著開高。 騰訊開高5％，報548.5港元；阿里巴巴開高5.1％，報251.8港元；美團開高3％。 中芯國際開高4.3％；阿里健康開高6.5％。 港交所開高5.7％，報365.8港元。 (工商 ) #開盤 #港元 #科技股 #恒指 #日開盤 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 即時 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 立訊蠶食台企陸廠 驚動鴻海！老謝：郭台銘要小心她 - 財經 勞保告急，退休金恐縮水 台壽總座提三解方 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》蘋果拱紅色供應鏈？AirPods轉單 台廠吃不到 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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