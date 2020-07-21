恒指21日開盤漲369點或1.47％，報25,427點；國企指數開盤漲155點或1.51％，報10,451點。

恒生指數公司下周一推出恒生科技指數，重磅科技股顯著開高。

騰訊開高5％，報548.5港元；阿里巴巴開高5.1％，報251.8港元；美團開高3％。

中芯國際開高4.3％；阿里健康開高6.5％。

港交所開高5.7％，報365.8港元。

(工商 )

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