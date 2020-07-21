陸股三大指數21日集體開高，滬指開盤報3,330.55點，漲0.49％；深成指開盤報13,480.39點，漲0.23％；創業板指開盤報2,708.14點，漲0.4％。

從盤面上看，概念類股多數上漲，螞蟻集團、國防軍工、汽車整車、鋼鐵等漲幅居前，造紙、環保等概念回調領跌。

中信證券指出，螞蟻集團計畫在陸港兩地上市，看好公司長期價值。

(工商 )

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