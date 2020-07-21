居民進入柏堰湖濕地公園捉魚。（摘自東網）

大陸水患威脅持續，依當地氣象台預報，中國三峽集團三峽梯調中心預測，21日前後三峽水庫可能迎來新一輪洪水。

《東網》報導，昨上午8時31分，淮河王家壩閘水位達29.75公尺，因超過保證水位，水壩開閘泄洪；淮河王家壩段到正陽關段現已全線超警，防汛形勢嚴峻。安徽省會合肥市區內多處水浸嚴重，部分道路積水更浸過車頂。

然而水患威脅仍未去除。《東網》報導，安徽省水利廳科研處前處長劉海聲形容，警戒水位好比水漲到了肚臍，保證水位則是水漲到了頸；目前淮河流域只是剛超警戒水位，但安徽境內長江支流的部分河段已超保證水位，代表長江支流的「水已經淹到了頸」。

大陸中央氣象台首席預報員陳濤分析，這輪暴雨與7月上旬的暴雨比較，雨帶位置偏北、雨帶移動特徵更為明顯。陳濤也表示，由周一至周四（23日），主要雨區將落在西南地區東部到黃淮、江淮一帶。

(中時新聞網)