薛凱琪發文報平安。（圖／翻攝自physit IG）

新冠肺炎疫情最近在香港升溫，24歲女歌手施匡翹最近被確診中標，連帶使經紀人、男友麥德羅等人也被感染，而6天前施匡翹才與房祖名舊愛薛凱琪貼臉合照。昨(20日)薛凱琪曬出檢驗報告，確認結果為陰性，平安過關。

施匡翹去年出道與蔣嘉瑩合唱電視劇《我和殭屍有個約會II》主題曲，最近當局衛生署宣布施匡翹確診成為第一位罹患新冠肺炎的香港藝人，但她與經紀人劉麗萍無明顯病徵，男友麥德羅較為嚴重，出現呼吸困難等情況，目前正在與病魔纏鬥。

病情曝光後，不少人發現施匡翹6天前才在IG曬出與薛凱琪合影，擔心薛凱琪也被染疫，昨薛凱琪報平安，表示：「多謝大家的關心！剛剛收到COVID-19測試，結果出來是陰性。希望大家都會在這一段時間小心保重身體！在這段時間收到好多fans和朋友的短訊，再一次謝謝大家的關心和支持」，阿SA回復貼圖開心拍手，鄭秀文也回：「也很希望確疹（診）者都痊愈（癒）」。

(中時新聞網)