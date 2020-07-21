金門航空籌備處總召集人陳滄江（中）等人拜訪民航局標準組組長林俊良（左一）。（陳滄江提供）

金門航空籌備處總召集人陳滄江（右二）等人拜訪越南駐台文化辦事處代表阮英勇（中）。（陳滄江提供）

金門航空籌備處將進入運作階段，總召集人陳滄江今（21）日表示，籌備工作小組已在台此市覓妥辦公室地點，逐步朝適航認證5階段邁進，目標是金門航空飛起來，讓海內外鄉親有另1個選擇，回家的路也更安全、可靠。

金門航空籌備處總召集人陳滄江20日偕召集人蔡傳成、張玉成、秘書陳奕淞和高級顧問吳志鴻等人專程拜訪越南共和國駐台北越南經濟文教辦事處和交通部民用航空局標準組，就金門航空未來發展交換意見。

蔡傳成表示，全球航空市場因新冠肺炎疫情遭受衝擊之際，籌組金門航空是一個最好的時機，目標是讓金門鄉親未來能擁有自己主場優勢的航空公司。同時基於響應新南向政策與服務東南亞和香港近80萬鄉僑，未來也計畫與越南越捷航空建立策略聯盟，共同經營國際航線。

陳滄江也表示，「金門航空」4字是金門人的榮耀，不是商品更不是專利，一旦正式登記公司，未必以「金門航空」登記，但是一定會有「金門」2字，讓金門航空起飛是立即行動，而不是口號，只要是熱愛金門的人都會期待它能夠飛起來，不會動輒進行技術性干擾。

(中時 )