1.廣穎(4973)：昨外資轉買超，加上積極布局AIoT生態鏈，今早隨台股彈升逾2.5%，重回5日線上。

2.台積電(2330)：外資連兩日回補買超，美股科技股大漲，帶動今早股價一舉衝上378元，再改寫新天價。

3.網龍(3083)：自製手遊《黃易群俠傳M》昨於台港澳正式上線，惟昨外資連兩日賣超、自營商大舉賣超207張，今早股價一度跌破80關，摔出5日線、季線。

4.南電(8046)：基本面具優勢，80元附近打底結束，開盤後量價齊揚攻漲停。

5.帆宣(6196)：外資、投信資金回籠，且股價跌落百元撿便宜買單進場，開盤後漲升4%，重回百元俱樂部。

6.欣興(3037)：看好獨家拿下晶圓廠ABF訂單，未來獲利三級跳，多方回神股價拉高6%。

7.台虹(8039)：週一三大法人買超逾1700張，50元附近獲得支撐，今早強彈近4%。

8.大飲(1213)：營運漸回穩+調薪5%，市場正向看待，今早再漲停。

9.圓剛(2417)：三大法人昨轉買超508張，早盤勁揚逾6%，收復5日線。

10.緯創(3231)：旗下緯醫布局智慧醫療，早盤挾量漲逾5%。

11.永冠-KY(1589)：7月風電客戶訂單加持，三大法人連3日買超，早盤漲逾4%，收復5日線。

12.上揚(6222)：外資昨小幅買超，早盤漲停，重返短均之上。

13.敦吉(2459)：消費性旺季、5G收割期，H2業績拚季季高，早盤續走揚逾2%，拚返半年線。

14.中菲行(5609)：H1可望賺贏去年全年，外資、自營商轉買超，股價強漲近4%。

15.M31(6643)：7奈米製程專案開始貢獻營收，H2營運樂觀，晨盤續反彈漲逾4.5%。

16.聯發科(2454)：5G題材進補，不畏外資轉賣超，早盤上揚逾4.5%，站穩600元關卡。

17.世芯-KY(3661)：歐系外資看好、目標價上調至630元，股價飆漲觸及519元漲停。

18.義隆電(2458)：Chromebook需求夯爆，Q3估較Q2更好，晨盤上漲逾4%。

19.訊聯(1784)：間質幹細胞獲准收案，激勵今跳空漲停，收復各短均線。

20.信昌化(4725)：台泥溢價收購，股價連拉2根漲停慶賀，今委買張數仍高掛5萬張排隊。

21.彩晶(6116)：a-si面板喊漲，Q3營運可望明顯反彈，早盤挾量拉升6%，重登7元。

22.玉晶光(3406)：昨獲三大法人聯手買超，推助早盤彈升4%，為明日除息行情暖身。

23.萬達光電(5220)：獲外資連9買，不僅昨日2日填息達陣，早盤續衝高7%，改寫逾5年半高價。

24.茂生農經(1240)：買盤拉抬，晨盤翻紅走揚4%，續衝天價71.5元。

25.元晶(6443)：Q2營收亮眼，無懼遭列警示股，晨盤差一檔亮燈漲停，登4年高。

26.全漢(3015)：今日受邀法說，昨外資轉買超190張卡位，今早放量衝上漲停，季線、月線、5日線一次到手。

(時報資訊)