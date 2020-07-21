富達國際最新公佈的一項市場脈搏調查結果顯示，全球商業領先指標按月上升的趨勢未變，然而各地的疫情發展，正導致更多地區以及更多行業之間的商業發展前景出現差異。受訪富達國際分析師中，43%的分析師認為全球商業領先指標呈正數，較上月調查的39%為高。同時，受到疫情影響，職場多元化成新焦點。

調查反映，在消費品行業的管理層情緒有漸趨樂觀的跡象，有56%分析師指行業景氣看法有所改善。然而任何指標的回升，也是市場從非常低水平逐步復甦的徵兆。能源業也出現類似的情況，56%分析師表示該行業管理層對行業前景看法在本月有所改善。不過，雖然行業氣氛有改善，但實際情況並不如此樂觀，78%分析師預期在2020年剩餘時間，能源業營收的年成長率將出現下滑。

金融業是調查中唯一出現普遍認為前景負面的行業，當中，認為該行業領先指標呈負數的受訪分析師人數高於認為呈正數者，且此趨勢已由過去四個月延續至今。57%的分析師預期，在未來六個月金融業收入將下降，因預料行業的中期成長將更為疲弱，這情況或會影響各地區市場及各類資產為投資者提供的回報。

富達也指出，疫情在全球蔓延，除對經濟構成衝擊外，也促使社會文化改變，有數據顯示在日本、歐洲、歐非中東（EMEA）/拉丁美洲，以及北美地區，職場員工多元化對企業的重要性出現上升趨勢。疫情繼續帶動不同的環境、社會及企業治理（ESG）議題發展，例如催化職場員工多元化，並使此議題成為市場焦點。在日本，職場多元化議題主要聚焦於性別上，大部分分析師觀察到不少日本企業正嘗試改善公司內的員工性別比例，以趨向性別平衡。同時，在北美地區約半數分析員指出，區內企業管理層受到「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」的社會運動影響，企業對員工種族多元化的關注度正在提升。

(時報資訊)