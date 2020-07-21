美國主要航空公司西南航空（Southwest Airlines）執行長Gary Kelly周一表示，將近17,000名員工、相當於公司28%人力，已簽下部分帶薪長期休假或自願離職計畫。

西南航空是美國四大航空公司之一、亦為全球最大廉價航空公司。執行長Kelly在給職員的通知函中表示，有將近4,400名員工選擇自願離職，近12,500名員工同意延長休假。截至去年底，西南航空的職員達6.9萬人。

此外，達美航空宣布已經在評估2234名機師的自願提前退休申請。該公司發言人對此表示，公司在裁減人力上取得實質進展，或許毋須要求員工放無薪假。達美航空第二季淨損高達57億美元，創下2008年以來最嚴重的單季虧損。該公司此前宣布約17,000名員工接受自願離職或提前退休計畫，將為此提列高達257億美元準備金。

聯合航空（United Airlines）亦已通知3.6萬名員工、將近其半數美國員工，可能在10月休無薪假。今年早些時候，美國政府提供航空業龐大紓困金的條件之一，是直到10月1日之前不得裁員或要求員工放無薪假，且如果有相關計畫必須提前60日通知員工，因此美國航空業近來接二連三出現裁減人力的消息。

(時報資訊)