正值暑假期間，許多年輕人會利用網路或手機APP認識新朋友，但網路交友陷阱多，因此要特別小心謹慎。近日在巴基斯坦一名少女外出見抖音（TikTok）上認識的朋友，一見到面，坐到對方車上後，竟被網友與2名同夥友人拿槍威脅，在車上對她性侵得逞。

據《Gulf News》報導，這起案件發生於巴基斯坦拉合爾市（Lahore），這名少女表示，她透過抖音認識一位男子舍拉茲（Shiraz），兩人在網路上相談甚歡，20天後舍拉茲約她在當地薩馬納巴德區見面，少女不疑有他便答應赴約。

少女指出，她見到舍拉茲後，對方請她坐在車內，結果車內已經有兩名男子在車子裡；之後這3名男子竟持槍脅迫她，並在車內遭到他們輪流性侵。

警方接獲報後，先請少女到醫院進行體檢，隨後性犯罪小組在傑魯姆（Jhelum）地區逮捕了舍拉茲，另外兩名同夥警方仍持續追查下落；目前警方正在進一步調查。

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(中時新聞網)