變成天空的三浦春馬

7月18日，日本演藝圈傳來一個非常令人難過的消息，三浦春馬爆輕生「遺體在衣櫃」，享年30歲，消息一出震驚各界，許多網友都表示非常不捨，4歲就出道以童星之姿出道的他，可說是用作品陪伴了我們成長。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了三浦春馬所出演過的電視、電影，整理出前十大網友討論度最高的作品，讓我們透過畫面與文字，懷念那個有著憂鬱氣質、笑起來又如此天真的大男孩。

10 最後的灰姑娘

在劇中三浦春馬飾演佐伯廣斗。身為一部姐弟戀的日劇，當然少不了高富帥這樣的角色，雖然劇情開始設定三浦春馬是一個玩世不恭的渣男，但遇見女主角徹底改變，對最愛的人相當深情。這部劇也讓三浦春馬成為師奶殺手，迷倒不少廣大熟女們，許多網友表示三浦春馬鍛鍊過的好身材是這部戲的亮點。

9 只想告訴你 電影版

《只想告訴你》來自日本少女漫畫改編，和《戀空》有點像同類型作品，一樣為校園愛情故事、純愛題材。三浦春馬飾演男主角風早翔太，是班上最受歡迎的男生，深受同學們的愛戴，許多網友都說這看部電影絕對會讓人邊看邊傻笑呢！

8 BLOODY MONDAY血色星期一 系列作

BLOODY MONDAYBLOODY MONDAY 2

三浦春馬在電影中飾演天才駭客「獵鷹」——高木藤丸。在拍攝《BLOODY MONDAY 2》時因記不住台詞被導演教訓，他因此反省自己，覺得自己太沒有責任感，也增加了對擔任主角的責任意識與意義。

7 極道鮮師 系列作

﻿極道鮮師3 畢業SP

極道鮮師可說是經典電視劇，三浦春馬在電影中飾演校園裡的風雲人物風間廉，這部漫改電視劇當年無論在日本還是其他華人地區，都可說是捧紅了許多日本小鮮肉，網路上還被網友稱為美少年集團。在2007年三浦春馬在《戀空》爆紅後，再出演《極道鮮師》可說是讓他人氣再度飆升。

6 小小夜曲

「在那之後過了十年，我很慶幸自己喜歡的是你。」

小小夜曲為一部日本家庭愛情電影，三浦春馬飾演27歲的單身上班族佐藤，在電影裡與多部未華子開始了十年的浪漫愛情故事。

而導演今泉力哉去年（2019年）來台時，也曾經稱讚三浦春馬私底下認真，但又有一點脫線性格，非常真誠！連排演時的即興演出也讓導演讚嘆不已。

5 銀魂2：規矩是為了被打破而存在的

在這部眾星雲集的電影中，三浦春馬飾演了「伊東鴨太郎」一角，網友剛看到他還原度極高的扮相時，一時之間幾乎認不出來，可見造型的用心。三浦春馬亦為電影下了苦功，努力研究原作漫畫和動畫的角色呈現，觀察了當中的特徵動作，更表示電影中拿刀砍人是他的處女秀。在這作品他曾於訪談中表示有良好經驗以及學習過程。

4 進擊的巨人 系列作

進擊的巨人進擊的巨人2：世界終結

曾為「進擊的巨人展」來臺開幕，三浦春馬更在電影上映前訪問中表示自己是漫畫原著的粉絲，對於能出演男主角「艾連」一角感到幸福以及受寵若驚。此系列電影作為高人氣漫畫改編，獲得大量關注，然而三浦春馬認為對不起喜歡這部漫畫的粉絲，因為覺得自己拍得很爛，甚至也一直不敢去看。

3 信用欺詐師JP 系列作

信用欺詐師JP：香港浪漫篇信用欺詐師JP：公主篇

此部懸疑喜劇電影三浦春馬在裡面飾演美男詐騙師傑西，欺騙繼承人長澤雅美的感情，希望搶奪高額遺產。在遺憾事件發生後，許多粉絲都湧入三浦春馬IG留言，希望這一切只是詐騙，而《信用欺詐師JP：公主篇》這部片也成為三浦春馬的遺作，並暫定於今年10月在台上映。

2 TWO WEEKS

日劇TWO WEEKS改編自韓劇《TWO WEEKS》，主角結成大地（三浦春馬飾）為了拯救罹患白血病的女兒而不斷逃亡的懸疑劇，也是三浦春馬首次為作品獻聲：Fight for your heart，發布後也廣受網友們的喜愛，有網友表示可惜：「他唱歌其實挺好聽的，只可惜未來聽不到其他的了。」

而他在專訪提到如果生命只剩下兩週，他會拼命吃喜歡吃的東西，並對至今照顧過他的人說，他剩下兩週就會死，所以謝謝他們。

1 戀空

弘樹：「我想變成天空，如果變成天空就能永遠看著美嘉。」

美嘉：「這樣看天空的時候，我就能看見弘樹，天氣好就代表弘樹心情很好，下雨就是弘樹在哭，夕陽就是弘樹因害羞臉紅，夜空就是弘樹在抱著我。」

相信大家都一定有看過《戀空》吧，小時候看著這部電影掉了無數的眼淚，即使如此但還是刷了N遍！三浦春馬在電影飾演罹癌的弘樹，頂著白色的髮色，當年真的迷倒不少粉絲。而當年也憑該劇獲得新人俳優賞。而劇中經典的台詞現在也被網友翻出，讓大家直呼真的好想念啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月22日至2020年07月20日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『三浦春馬相關影視作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)