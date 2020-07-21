根據美國媒體報導，爵士隊當家球星米契爾在受訪時談到確診新冠肺炎的整個過程，米契爾坦言感染新冠肺炎是他人生最恐怖的經歷。

米契爾是NBA聯盟第二位染上新冠肺炎的球員，第一位是他的隊友戈貝爾。米契爾說，「接受檢測當晚我只睡了20分鐘，上午8點30分宣布我確診新冠肺炎，當時我最擔心的是家人，因為4-5天前才看母親與姊姊碰面，所以我立即打電話給他們，要他們立即去做檢查。」

米契爾表示，「我回到家中，和家人進行隔離，當時我住在沒有窗戶的地下室，房間一片昏暗，日夜不分，雖然體溫沒有出現變化，但我仍擔心不知道何時會有症狀，就這樣，我度過了10-11天，」

米契爾說，「幸好最終發現我是無症狀感染者，並且已恢復健康，呼籲大家都要嚴肅看待這次新冠肺炎疫情，絕對不能輕忽懈怠。」

米契爾目前已跟隨球隊來到奧蘭多迪士尼世界備戰復賽。現年23歲的米契爾本賽季至今打了63場球，場均出場34.4分鐘，繳出24.2分、4.4籃板、4.2助攻、1.0抄截的攻守平均數據。

(中時 )