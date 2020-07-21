藍營立委去年12月針對大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，前往外交部抗議，發生肢體衝突，遭外交部告發妨害公務，事後國民黨立委曾銘宗到台北地檢署，反控外交部長吳釗燮妨害公務、誣告，台北地檢署因調閱外交部的監視器畫面，現場確發生衝突，認為吳釗燮涉犯誣告罪嫌不足，今不起訴吳釗燮。

至於外交部告發藍委妨害公務、曾銘宗反控吳釗燮妨害公務部分，檢方仍在偵辦中。

去年12月6日，國民黨團針對大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，正式通知外交部國會聯絡人，依法執行職務拜訪外交部，要去了解蘇啟誠案，但外交部卻動員員警阻擋，雙方發生激烈肢體衝突，外交部告發多名藍委妨害公務。

去年12月12日，國民黨立委曾銘宗到台北地檢署，反控外交部長吳釗燮妨害公務、誣告。當時曾銘宗表示，立委們事先有知會要前往外交部，沒想到外交部派了500個警察來對待立委，已經以強暴脅迫方式妨害立委行使職權，甚至推擠中造成立委送醫急救，為還原真相，遞狀控告吳釗燮妨害公務、誣告，希望透過司法程序還原清白，給社會一個真相。

曾銘宗對於外交部告發妨害公務一事，表示外交部部署500位警力對付立委，「我們沒有告他，他反而告我們，長這麼大我真的沒看過這樣的外交部，蔡政府這麼囂張、傲慢，希望全民能夠看清楚蔡政府的囂張、跋扈」。

(中時 )