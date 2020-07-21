台南市安南區和順國小校園內，日前傳出有1名年輕男子公然手淫，由於正值暑期輔導期間，讓師生家長們頗為擔心，深怕影響就學孩童身心健康。市警三分局和順派出所獲報立即啟動調查，迅速在3小時內鎖定朱姓犯嫌，經傳喚到案說明，全案訊後依公然猥褻罪嫌送辦。

據查，朱姓犯嫌年約20歲，他表示，對國小孩童並無惡意，純粹是因為從該國小畢業，對於校園有熟悉感，加上近期因疫情影響失業，讓他壓力很大，想宣洩情緒一番，才到國小廣場手淫，犯案後十分悔恨，以後不會再犯同樣的行為。

本月18日早上10時左右，警三分局和順所接獲和順國小警衛人員報案，指疑似有不明男子在校園內公眾手淫。和順所警員陳祥慶、謝承樺獲報立即調閱周遭監視器及車辨系統，經分析研判後鎖定朱姓男子，經通知對方到案說明後，朱某坦承犯行不諱，訊後依公然猥褻罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警三分局表示，校園教育環境是孩童成長及學習的樂園，不容遭到色情入侵及破壞，如果民眾發現校園有可疑人士，應盡速報警，交由員警處置，避免與當事人造成衝突，衍生不當的後續情形。

(中時 )