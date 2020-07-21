自英國宣布將逐漸全面封殺大陸電信巨擘華為後，外界關注華為重點市場的歐盟國家。據華爾街日報20日報導，消息人士透露，若歐盟跟進英國封殺華為5G，北京考慮報復，對華為的競爭對手諾基亞與愛立信的陸製產品實行出口管制。

報導指出，自美國華府視華為眼中釘後，數月以來長期向盟友遊說施壓，呼籲勿用華為設備，稱華為的設備會被北京用來監聽，並於5月決定將華為祭出新制裁，指控其為國家安全威脅，無法再取得在美生產的關鍵晶片；這也導致原本於1月同意華為有限度參與5G建設的英國重新評估，並於13日宣布自今年12月31日開始英國禁止再向華為購買5G設備，而營運商需在2027年全部撤換已經安裝的華為設備，為白宮視為打擊華為的一大勝利。

至於歐盟對華為態度較為溫和，1月公布的5G網路安全指南中，建議成員國各自制定政策，決定是否對華為設限。不過在英國「變臉」後，外界仍關注歐盟是否會跟進、甚至進一步在美施壓下轉向。對此，報導引述知情人士說法指出，大陸商務部考慮對芬蘭諾基亞（Nokia）與瑞典愛立信（Ericsson）在大陸製造的產品實行出口管制。

知情人士透露，北京此舉無疑是釋放出口管制風聲，警告用意大於實際動作。此外，由於諾基亞與愛立信在大陸皆設廠，諾基亞數週前得知陸方可能設限，目前已重新審視供應鏈，並制定調整國際產線的應變計畫。

至於歐盟國家對於華為的態度，目前在義大利中，華為雖然被排除與義大利電信（Telecom Italia）在5G建設合作，但華為義大利主管指出，將持續與義大利電信在其它領域合作。至於被視為歐盟對陸立場指標的德國，最快9月才會決定是否禁止華為參與5G行動網路建設。

(中時新聞網)