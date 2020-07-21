國民黨昨爆料駐印尼代表處密電，指控總統府祕書長蘇嘉全、綠委蘇震清與人力仲介業者疑似操控國營事業牟取私利。外交部、蘇家叔侄則反駁稱「2017年兩人未出訪印尼」，並揚言提告。對此，前國民黨立委陳學聖直言，提告不如自己要求外交部證明是否有此份公文，若有，立馬出示；沒有，爆料者要被譴責、道歉，「這最直接，一翻兩瞪眼，一刀斃命！」

國民黨昨公布據稱是駐印尼代表處於2017年底發回外交部的電報密件，指當時立法院長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄及國營企業，由人力仲介業者高壽濤安排訪印尼，痛批我國營事業似遭「若干中間人」操控，企圖排除政府部會及駐外館處，以遂其個別私利，該電文並指時任經濟部次長王美花也知情。隊此，蘇嘉全叔侄昨反駁，並稱國民黨所控子虛烏有，蘇嘉全委託律師於今天前往台北地檢署按鈴控告，「讓司法釐清真相，還我清白」。外交部聲明，蘇家叔侄2017年未赴訪印尼。

對此，陳學聖在臉書指出，對於蘇嘉全、蘇震清叔姪涉入印尼行風暴，雖然他們都大動作要提告，但他建議兩人應直接要求外交部證明是否有此份公文，沒有比這更快、更有效！若有，立馬出示；沒有，爆料者自然要被譴責，要道歉！「這最直接，一翻兩瞪眼，一刀斃命！」

陳學聖提及，這份「公文」目前看來是已解密，立法院本來就有權監督，任何一位委員都可以調閱，但為澄清事實真相，不如蘇震清自己提出來。因為若是別的委員要求，外交部可能還有顧慮，但如果是蘇震清本人主動提出，再加上總統府秘書長蘇嘉全也同意，外交部就不會有懸念了！他直言，這麼簡單、立竿見影的方法，若雙蘇都不作，反而要捨近求遠去提告。「對不起，我真的對你們會有懷疑，認為你們只是要拖過風暴，無意釐清事實真相」。

陳學聖諷刺表示，這種遮布的作法，相映總統蔡英文說「全面執政必定腐化」不會發生，現看來真的是莫大的諷刺！

(中時新聞網)