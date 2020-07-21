2020年下半年將推出的新一代iPhone，將會是首度支援5G的一代，因此備受關注。其中，到底會否全面支援mmWave以及Sub-6GHz頻段，是業界關心的焦點之一。對此，台灣供應鏈端傳出了滿正面的消息。

根據《電子時報》（Digitimes）報導，他們來自台灣的消息來源指出2020年新iPhone，將會全面支援mmWave以及Sub-6GHz頻段。但是針對2021年，似乎目前蘋果正在考慮是否推出僅支援mmWave或是Sub-6GHz頻段的機種。

mmWave以及Sub-6GHz頻段是5G標準適用的兩大頻段，前者速度更快，被喻為是高速5G，但是目前技術相對不成熟。世界上已宣布5G商用的國家，包含台灣，目前率先部屬的都是Sub-6GHz，也是在此頻段花費了大量標金，但是網路速度上Sub-6GHz頻段比不上mmWave。

針對2020年的新iPhone，天風國際分析師郭明錤先前曾指出，今年推出的iPhone中，蘋果可能會針對該市場5G的推進狀況，例如mmWave服務尚未推出，則將手機內的相關功能關閉。或者甚至更直接在還沒有推出5G的國家就將5G功能關閉，以進一步節省成本。不過業界也有傳出蘋果將會推出僅支援4G網路的版本。究竟最終將實施那一種方案，當前看來選擇性還是相當多。

由於支援5G導致的成本上揚，近日有消息指出蘋果在iPhone 12系列的包裝盒中不會搭送充電器，也不會包含有線耳機，來壓低成本，並對減少電子垃圾盡一份力。這一點若是成真，或許對於不少消費者來說是更為有感的不同。蘋果若真選擇這樣做，恐怕得花不少心力來嘗試說服果粉。

(科技)