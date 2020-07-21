工業電腦廠凌華（6166）宣布推出全新AI智慧相機NEON-2000-JT2系列，透過All-In One設計及預載視覺軟體套件，可降低開發及整合人工智慧（AI）機器視覺的複雜度，透過簡化系統整合，更輕鬆實現AI工廠自動化，提高生產效率。

凌華表示，NEON-2000-JT2有助於食品飲料、消費品、畜牧與農業等勞動密集型製造業的品質保證與檢驗生產效率，有客戶在導入凌華AI機器視覺解決方案進行產品檢驗後，能多檢驗逾50倍的產品量、並達到95％檢驗精確度，為過去的3倍。

NEON-2000-JT2 AI智慧相機包括感測器，並搭載NVIDIA Jetson TX2 AI繪圖晶片（GPU）模組、以可程式邏輯閘陣列（FPGA）為基礎的數位輸出入（DI/O）設計、預載的深度學習軟體套件和立即可用的範例程式碼（Sample Code），讓客戶可快速進行視覺應用程式開發。

凌華表示，此產品安全性已通過歐洲委員會（CE）和美國聯邦通訊委員會（FCC）認證，並通過衝擊、振動與溫度穩定性驗證，可將各種AI機器視覺應用最佳化，包括產品分類及瑕疵檢驗，凌華目前可承接概念性產品（PoC）需求。

凌華物聯網設備聯網事業中心資深產品經理許凱翔表示，全新AI智慧相機系列已預先協助客戶完成部分開發與整合，簡化AI機器視覺部署，有助於節省開發時間，使客戶更專注在產能上，目前導入的PoC客戶均相當滿意。

(時報資訊)