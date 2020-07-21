娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！日本女星傳訊小王想生小孩，綠帽夫悲憤走上絕路；她穿太清涼遭闖入硬上；余皓然報喜得王中平這反應；鍾真18歲三點全露拍片，穿回衣服收入減無奈退影壇，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

娛樂8點半》柏原崇、佐藤藍子主演經典日劇《惡作劇之吻》，20年前在台灣播出掀起一陣旋風，連帶讓主題曲《STEADY》爆紅，在日本大賣超過150萬張單曲，奠定SPEED一線女團地位。其中成員之一的上原多香子，更憑著清純可愛的外型與天然呆性格受到粉絲喜愛，即便團體解散後，人氣依舊不墜，未料她最終卻因不倫醜聞，形象崩壞，被迫中斷演藝事業。

大陸「裸體替身演員」沈樵過去因「飯店硬上案」在網路上爆紅，她去年1月在微博及朋友圈吐露自己於上海某飯店，遭到陌生男子強闖硬上，詳細將過程記錄了下來，甚至還遭到暴力對待，但事後卻堅持不報警，引發外界譁然，而警方介入了解後，反倒判她在看守所蹲25天，案情發展相當荒謬。

女星余皓然與王中平結縭24年，近來在節目上回憶夫妻多年來的甜蜜時光，余皓然當年跟王中平同一個唱片公司，同為線上歌手，兩人秘密交往，結果24歲的她竟未婚懷孕，於是才交往3個月就閃婚，婚後余皓然毅然放棄當紅事業，淡出演藝圈相夫教子。

【回憶殺】大家還記得鍾真嗎？她出過性感寫真，甚至全裸拍攝三級片，被封為90年代最佳豔星。不過，當她試圖想把衣服穿回來時，卻不被演藝圈接受，最後她漸漸淡出，成為平凡的人妻。

鍾真1979年出生在父母失和的家庭，她從小被寄養在外婆家，鮮少獲得父母的溫暖，後來母親再婚，將她接回來一起生活，原本以為終於有健全的家了，沒想到希望再度落空，15歲的年紀，她便獨自離開母親自食其力。

(中時新聞網)