美國農業部表示，中國已簽署協議購買約兩批美國大豆船貨，共購買13.2萬噸大豆，於9月1日開始的新銷售年度付運。

自7月10日以來，根據農業部報告，中國已購買325.9萬噸美國玉米，117.2萬噸大豆和32萬噸硬小麥。

美國政府數據顯示，從1月到5月，中國進口了價值略高於60億美元的美國農產品。

(工商 )