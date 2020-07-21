美農業部：大陸再購逾13萬噸美國大豆 10:402020/07/21 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部表示，中國已簽署協議購買約兩批美國大豆船貨，共購買13.2萬噸大豆，於9月1日開始的新銷售年度付運。 自7月10日以來，根據農業部報告，中國已購買325.9萬噸美國玉米，117.2萬噸大豆和32萬噸硬小麥。 美國政府數據顯示，從1月到5月，中國進口了價值略高於60億美元的美國農產品。 (工商 ) #中國 #購買 #農業部 #美國大豆 #大豆 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 即時 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 合一敲開跌停 杏輝跌深勁彈 生技股又紅了 - 財經 - 工商 華為招聘光刻工程師 進軍晶片製造動起來了？ - 財經 台積電5奈米搶輸三星？ 供應鏈曝掉高通肥單真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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