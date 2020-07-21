由於香港國安法的實施，引發國際對香港展望感到擔憂。標普全球評級近日發布報告警告，因香港「特殊性」遭到侵蝕，加上人口老化等因素，未來十年經濟增長率可能會腰斬，甚至陷入停滯。

綜合媒體報導，標普指出，香港過去因地理位置、經濟靈活度等優勢，為香港帶來多年的經濟繁榮，但如今香港特殊的優勢地位正在動搖。香港國安法將對政策前景以及商業環境帶來諸多不確定性，近期美國已經取消香港的特殊地位。

標普認為，香港長期經濟前景面臨美陸關係迅速惡化、導致美元與人民幣金融體系脫鉤等風險，以及大陸內地加快金融開放，將降低香港作為一大通道的地位，加上人口老化的影響，香港經濟前景並不樂觀。

標普認為，在疫情的衝擊下，香港今年經濟估衰退4.7%，明年有望受惠周期性復甦，經濟成長4.9%，但整體而言，經濟成長趨勢將放緩。不過標普指出，這次報告不會對香港評級採取任何行動。

(中時新聞網)