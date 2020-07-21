奧地利空軍的「颱風」（Typhoon）戰機

印尼出乎意料，已向奧地利表達有意採購歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與《防務新聞》（Defense News）20日報導，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）已致函奧地利國防部長譚娜（Klaudia Tanner），尋求展開協商，以採購奧地利空軍旗下所有15架「颱風」戰機。

普拉伯沃在信中說，這項可能的採購有助他達成持續將印尼空軍現代化的目標。他並強調，他了解這項提案的「敏感性」。而普拉伯沃所指的，很可能是奧地利2002年採購「颱風」戰機所涉及的爭議。長久以來，這項採購案一直擺脫不了成本與效用的質疑。近年甚至有人指控，當初簽約涉及貪瀆。

基於這些原因，促使奧地利2017年決定，從今年起汰換「颱風」戰機，並針對該國的防空需求，採取更有效和符合成本效益的對策。

而就在兩星期前，美國國務院才令人訝異地宣佈，將出售印尼貝爾－波音（Bell Boeing）MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機。事實上，印尼一直在尋求能與23架翻新版洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-16C/D搭配的戰機。而這些F-16都是美國空軍國民兵（Air National Guard）用過，並從2014年開始交付的二手戰機。

(中時新聞網)