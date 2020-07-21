新北市動保處為方便民眾獲得各動物之家的認養訊息，毛寶貝生命教育園區今年7月建置認養即時影像，透過現場的電子看板及線上即時影像，讓有意願認養的人，觀看收容區裡毛寶貝可愛活潑的模樣，快速選擇適合家庭的毛寶貝。

家住新北市的葉先生因為父母喜歡小動物，日前到板橋動物之家尋找適合認養的毛寶貝，透過觀看毛寶貝生命教育園區的即時影像，看到動物房舍內的飼料槽及飲水槽非常乾淨，收容的毛寶貝也都健康活潑，很快就選中要認養的小狗，帶回台中父母家，父母也很高興家中多了新成員。

動保處表示，目前已上傳即時影像的有板橋、新店動物之家，預計年底前中和、五股、八里、淡水、三芝動物之家也能完成建置，由於瑞芳動物之家地點較為偏僻，網路線路架設不易，目前尚待克服。

動保處積極推動毛寶貝認養工作，辦理動物認養平台、愛心認養小棧及舉辦認養活動，今再增設認養即時影像，使認養率高達90％，2015年至2019年均獲農委會評鑑動物收容及管制績效特優殊榮。

動保處指出，動物保護工作要靠大家一起幫忙才能順利推動，新北市有認養平台可瀏覽各動物之家的收容動物，也可到各動物之家與毛寶貝們相處互動，或到新北51間寵物愛心認養小棧參觀，呼籲民眾以實際行動支持「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」。

(中時 )