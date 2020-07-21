高雄市長補選倒數20幾天，韓國瑜是否出面替國民黨候選人李眉蓁站台引發關注。李眉蓁昨受訪表示，「韓國瑜一定會來幫忙」，但時間還不確定。不過作家黃越綏則認為，韓國瑜應該不會出來站台助選，並分析3點理由。

李眉蓁昨接受「POP大國民」主持人蔡詩萍電話訪問，表示韓國瑜一定會來幫忙，但在連繫上就是看什麼時間點。

黃越綏則在臉書表示，以李眉蓁目前的選情，當然會希望韓國瑜能為她催出在高雄的韓粉票源，但以她個人的看法，認為韓國瑜應該不會出來替李眉蓁站台助選。

黃越綏指出，韓國瑜以近94萬被罷免，對他而言絕對是政治生涯的重創，更不是一件光榮的紀錄，因此需要沈澱與反省。李眉蓁是由國民黨中央提名，與韓國瑜無關，韓自己療傷的時間都不夠，又何必不甘寂寞，跳出來惹塵埃找麻煩？

最後，黃越綏說，如果韓國瑜明年欲參選國民黨主席，則更應該低調且持盈保泰，否則光觀看江啓臣和朱立倫之間的明爭暗鬥，就更明白目前以退為進的重要性了。

黃越綏也強調，自己和韓國瑜不熟，以上純屬個人主觀的看法。至於有人曾留言說她又老又醜又不懂政治，幹麻還要發言？對此，她表示，「這就是自由民主國家的優點，你可以不喜歡我但你不能阻止我發言的權利。」

(中時新聞網)